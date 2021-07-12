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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

09:51 ص الإثنين 12 يوليه 2021
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و130جنيها.

وتراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري ليتراوح بين 47 إلى 53 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور سوق الجملة

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