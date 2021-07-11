زيادة جديدة في أسعار الأسمنت.. وتجار: نترقب حالة السوق بعد الارتفاع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأسمنت 50 جنيهًا بالأسواق خلال اليومين الماضيين ببعض الشركات، بعد الإعلان عن قرار خفض الإنتاج لنحو 23 شركة منتجة للأسمنت، وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف الزيني أن هذه الزيادة تعد الثانية لأسعار الأسمنت بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على اتفاق خفض الإنتاج يوم الثلاثاء الماضي، لتصبح قيمة الزيادة بين 50 و100 جنيه في الطن حتى الآن.

وزادت أسعار الأسمنت يوم الثلاثاء الماضي ببعض الشركات 50 جنيهًا للطن، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء لمصراوي في وقت سابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 725 جنيها و850 جنيه حاليا، ويتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 900 وألف جنيه، بحسب الزيني.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان لها اليوم الأحد، إن قرار الموافقة على اتفاق تخفيض الإنتاج، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 يوليو، أدى إلى زيادة الأسعار بالسوق.

وعقدت الشعبة اجتماعا الخميس الماضي لمناقشة قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالموافقة على تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت لنحو 23 شركة وآثاره على السوق.

بينما أصدرت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بيانا اليوم، أعرب فيه عن تقديرها للحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة، موضحة أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في الصناعة.

ومن جانبه، قال عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التجار يترقبون حالة السوق والأسعار خلال الفترة الحالية بعد إعلان قرار الخفض.

وأشار قاسم إلى أن هناك هدوءً في حالة البيع والشراء بسوق الأسمنت.

بينما يتوقع أحمد الزيني المزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد عيد الأضحى.