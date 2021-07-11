تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 787 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.