Masrawy logo white

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:59 م الأحد 11 يوليه 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 787 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية الذهب سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

مصر للألومنيوم تثبت الأسعار خلال يوليو الجاري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا