الجمارك تؤكد: نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامي من أول يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه بدءا من أول شهر يوليو سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بشكل إلزامي على الواردات التي تمر عبر الموانئ البحرية.

وأضاف غتوري خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن موعد تطبيق المنظومة بشكل إلزامي يتعلق بعملية الشحن من المصدر في الخارج وليس استقبال الشحنات في الموانئ المصرية، والتي لن تم دون الحصول على رقم ACI ضمن المنظومة.

وأشار إلى أنه تم التركيز في هذه المرحلة على الموانئ البحرية لأن نحو 80% من الواردات تمر من خلالها، موضحا أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على الموانئ البرية والجوية في مرحلة لاحقة مع الانتهاء من تقييم تجربة التطبيق بالموانئ البحرية ومعالجة التحديات التي قد تظهر خلال التطبيق.

وأوضح أنه تم إخطار حوالي 32.5 ألف متعامل بإخطارات بعلم الوصول بتطبيق النظام الجديد، والذي من المنتظر أن يسهم في تطبيق الأرشيف الإلكتروني.

وذكر أن من بين أهداف تطبيق النظام الجديد تقليل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتسريع زمن الإفراج واقتصارها على 3 خطوات فقط وهو ما يسهم في النهاية في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقارير الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على عدم تأجيل التطبيق الإلزامي للنظام الجديد ردا على مطالبات البعض بالتأجيل، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة من أجل حل المشكلات التي تواجهها وأي تحديات ناتجة عن التطبيق.