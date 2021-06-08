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معيط: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتراوح بين 28 و29 مليار دولار

03:11 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
معيط: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتراوح بين 28 و29 مليار دولار

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن مصر طلبت من الأمم المتحدة التعاون في إمكانية إصدار السندات المستدامة وهو أحد أنواع الإصدارات الجديدة لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تصدر هذا النوع من السندات مثلما حدث مع السندات الخضراء.

وذكر أنه بحسب الظروف التي تواجه مصر ليس شرطا أن يتم طرح كل أنواع الإصدارات خلال عام واحد ولكن مصر منفتحة على كل أدوات التمويل وتنويعها، كما أن التحضير لعمليات الطرح يستغرق وقتا طويلا فالسندات التقليدية تستغرق بين 3 و4 شهور.

وأكد الوزير على التحرك الفوري بشأن إجراءات إصدار الصكوك السيادية بعد إقرار القانون بشكل نهائي ونشره بالجريدة الرسمية من خلال المباحثات مع بنوك الاستثمار المتخصصة في هذا الشأن ودراسة البيانات المتعلقة بهذه الأسواق وعملية الإصدار.

وأشار إلى أنه في الفترة الحالية لا يمكن تحديد موعد أو قيمة عملية إصدار الصكوك السيادية المنتظرة أو الأسواق التي سيتم طرحها بها، "لا نملك التفاصيل حاليا".

وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو التنويع في مصادر التمويل والمستثمرين وعددهم وتلبية احتياجات التنمية الكبيرة والمطلوبة من المجتمع في المجالات المختلفة وتمويلها بشكل لا يؤثر على العجز والدين.

محمد معيط وزير المالية الاستثمار

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