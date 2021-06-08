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تبدأ من 130 جنيهًا.. تعرف على قيمة الزيادة في معاش شهر يوليو

10:58 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
تبدأ من 130 جنيهًا.. تعرف على قيمة الزيادة في معاش شهر يوليو

صرف معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية صرف زيادة بنسبة 13% لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو المقبل.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

وأقرت الحكومة هذا العام زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5%، بحسب تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

ووفقًا لعوض فإن الحد الأدنى للزيادة هو 130 جنيهًا للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش وهو 900 جنيه، أو من يحصل على معاش ألف جنيه شهريًا.

وترتفع هذه الزيادة إلى 260 جنيهًا في حال كان يحصل على معاش ألفي جنيه، وتبلغ 390 جنيهًا في حال كان يحصل صاحب المعاش على 3 آلاف جنيه شهريًا.

وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق.

وتصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه وتبدأ هيئة التأمينات في صرف المعاشات بداية من 1 يوليو عبر البريد أو ماكينات الصرف الآلي.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات 31 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

المعاشات زيادة المعاشات هيئة التأمينات الاجتماعية ماكينات الصرف الآلي وزير المالية محمد معيط

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