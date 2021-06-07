التأمين الصحي: نعمل على تطبيق المنظومة بالتوازي في 5 محافظات خلال عامين

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية "الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء" لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وأكد صادق أن الهيئة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في منظومة صحية جيدة تُلبي احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام.

وذكر أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفع الهيئة لاستكمال مسيرتها نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.

ووجه صادق بتعزيز حملات الوعي الميداني بنظام التأمين الصحي الشامل خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التي تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي بمنظور شامل ومتكامل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.

وأشار معيط إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

وعقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم شرح نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصها على حملات التوعية الميدانية، بالمنظومة الجديدة، في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في تنمية وعي المواطنين بما توفره من خدمات طبية متميزة للمنتفعين من كل أفراد الأسرة؛ من أجل تخفيف العبء عنهم، وتحفيزهم للتسجيل، كل فى محافظته.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بشتى أنحاء الجمهورية، حيث تركز حملات الوعي الميداني على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن في أكبر عملية جراحية 300 جنيه فقط.