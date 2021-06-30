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42 % تراجعًا في إيرادات السياحة بالربع الأول من 2021 (تفاعلي)

02:31 م الأربعاء 30 يونيو 2021
42 % تراجعًا في إيرادات السياحة بالربع الأول من 2021 (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

هوت إيرادات السياحة إلى مصر بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وسجلت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام 1.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة في 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتراجعت الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 9.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وتضرر قطاع السياحة في مصر بشدة جراء توقف حركة النقل والسفر في العالم ووضع شروط للسفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويوضح الانفوجرافيك التالي تطور إيرادات السياحة في مصر خلال أزمة فيروس كورونا.

إيرادات السياحة السياحة البنك المركزي قطاع السياحة

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