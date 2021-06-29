اليوم.. المشاط تطلق كتاب الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كتاب "الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في حدث عالمي يحضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ويستهدف الكتاب توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، على المستوى العالمي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب افتراضيًا، بمشاركة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما يشارك في الفعالية ممثلون من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

يمكن التسجيل لحضور الفعالية الافتراضية لإطلاق الكتاب من خلال اللينك التالي: اضغط هنا

وعقب انتهاء فعاليات إطلاق الكتاب، تعقد وزيرة التعاون الدولي مؤتمرًا صحفيًا، لعرض أبرز منهجيات وأسس الكتاب، والمحتويات، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام بشأن الهدف من إطلاق الكتاب الذي يوثق لأول مرة تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

ومن المقرر أيضا أن تطلق وزيرة التعاون الدولي خلال هذا المؤتمر الصحفي، خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تضم 377 مشروعًا تمثل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية.

وكانت الوزيرة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء الأسبوع الماضي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.