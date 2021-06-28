Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

10:31 ص الإثنين 28 يونيو 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1778.6 دولار، بتراجع قدره 2.7 دولار، في تمام الساعة 10:18 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة- آخر جلسات الأسبوع الماضي- 1781.4 دولار.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

الخبر التالى:

تراجع الكوسة وارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا