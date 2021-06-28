أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1778.6 دولار، بتراجع قدره 2.7 دولار، في تمام الساعة 10:18 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة- آخر جلسات الأسبوع الماضي- 1781.4 دولار.