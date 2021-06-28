ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10306 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.21%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 10305 نقطة.
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