2 مليار جنيه حجم أعمال "كوني" للمصاعد في مصر.. وتشارك بمشروعات في العاصمة الجديدة

قال المهندس تامر رسلان، المدير التنفيذي لشركة، كوني مصر وشمال أفريقيا، إحدى شركات كوني الفنلندية، المتخصصة في المصاعد والسلالم المتحركة، إن حجم أعمال الشركة في مصر بلغ 2 مليار جنيه، منذ بداية عملها بشكل مباشر في السوق عام 2015.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الشركة ساهمت في نحو 700 مشروع في مصر، وأنها تعمل حاليا في مشروعات بالمركز المالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة وردت نحو ألف وحدة من مصاعد وسلالم متحركة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة سواء المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.

وقال إن الشركة تعاقدت مع وزارة النقل على تنفيذ المصاعد والسلالم المتحركة بعدد من مراحل مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى مجموعة من التعاقدات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات بالعين السخنة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ـ الحي الحكومي.

من جانبها قالت غادة عثمان المدير الإقليمي للتسويق والاستراتيجيات بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن المبيعات الصافية لمجموعة كوني العالمية بلغت 9.9 مليار يورو خلال عام 2020، مقابل نحو 10 مليارات يورو فى 2019، كما تخدم 550 ألف عميل من خلال تواجدها مباشرة في 60 دولة فضلا عن الوكلاء في الدول الأخرى.

وذكرت أن كوني مصر، تتواجد بفرعين في القاهرة والإسكندرية حاليا تخدم من خلالهما كافة المشروعات المتعاقد عليها في محافظات الجمهورية.

وأوضحت عثمان أن "كوني" تعمل في السوق المصري منذ 40 عاماً من خلال وكلاء لها، وأنها افتتحت أول فروعها بمصر 2015 وتتواجد بفرعين في القاهرة والإسكندرية.