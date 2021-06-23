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الإحصاء: معدل البطالة يستقر عند 7.9% خلال 2020

11:05 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
الإحصاء: معدل البطالة يستقر عند 7.9% خلال 2020

أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:
استقر معدل البطالة في العام الماضي عند نفس مستواه في عام 2019، بحسب النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وقال الجهاز إن معدل البطالة بلغ 7.9% وهو نفس المعدل في عام 2019.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربعين الثالث والرابع من العام ويسجل في نهاية العام 7.2%.


وبلغ تقدير قـــوة العمل 28.458 مليون فرد عام 2020 منهم (23.684 مليون فرد ذكور ، و4.774 مليون فرد من الأناث).
وأوضح الجهاز أن قوة العمل في الحضر سجلت 12.495 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 15.963 مليون فرد.

وسجل عدد المتعطلين خلال العام الماضي 2.259 مليون فرد متعطل عن العمل، مقابل 2.225 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع قدره 34 ألف متعطل.
وسجل معدل البطالة في الذكور 6% من إجمالي قوة العمل و17.7% للأناث من إجمالي قوة العمل.
وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.4% و5.2% في الريف.

البطالة الجهاز المركزي للتعبئة العامة معدل البطالة القوى العاملة

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