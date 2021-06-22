أوبر مصر تكشف لمصراوي تفاصيل اختبار السيارة نصر E70 الكهربائية في يوليو

كتب-علاء حجاج:

قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، إن الشركة ستستلم السيارات الكهربائية E70 في شهر يوليو المقبل لبدء الاختبارات عليها.

والسيارة الكهربائية E70 هي الطراز المقرر إنتاجها في شركة النصر للسيارات، بعد التأكد من ملائمتها للطرق في مصر، وإجراء التعديلات المطلوبة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال الأسبوع الماضي إطلاق السيارة الكهربائية نصر E70 وذلك من خلال استيراد 13 سيارة، منهم 9 سيارات ستخضع للتجارب عن طريق شركة أوبر، وذلك تمهيدا لتصنيعها في مصر بمصانع شركة النصر للسيارات.

وأضاف خليل لمصراوي أن فترة تجربة السيارات من قبل السائقين على منصة أوبر تستمر لمدة 3 أشهر كاملة، بهدف تحقيق رحلات يبلغ إجمالي مسافاتها ٣٠ ألف كيلومتر لكل سيارة من السيارات.

ويعقب فترة الاختبار الاجتماع بالمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمسؤولين بشركة النصر لصناعة السيارات لمناقشة نتائج فترة اختبارات السيارات وتقييمها تقييم شامل، بحسب خليل.

أوضح خليل أن السائقين سيجرون رحلات من خلال تطبيق أوبر باستخدام السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، وذلك لاختبار قدرة تحمل السيارة وتقييم جودتها، ويتضمن ذلك كفاءة البطارية من حيث قياس مسافة التحرك بشحنة واحدة، ومدة الشحن المطلوبة، واختبار وسائل الأمان.

وتعقد أوبر جلسات لمناقشة ملاحظات وتعليقات السائقين والمهندسين بصورة مستمرة على مدار فترة التجربة وهي 3 أشهر، وفقًا لخليل.

وأضاف أن فترة الاختبار تهدف لاستخدام السيارات الكهربائية واختبار أدائها في الظروف اليومية من قبل السائقين، والتي سيتم مناقشة نتائجه مع وزير قطاع الأعمال كما سيكون تقييم السائقين على منصة أوبر ومهندسي شركة النصر خلال فترة التجربة من أحد العوامل التي يعتمد عليها قرار تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وملاءمتها للسوق المحلي.

وقال خليل إن الشركة اختارت عددًا من السائقين بالفعل لتجربة السيارات، ومن أهم الأشياء التي يتميزون بها هي حصولهم على تقييم مرتفع وذلك لقيامهم بآلاف الرحلات والتي من خلالها حققوا ملايين الكيلومترات على منصة أوبر.

وأضاف أن السيارات التي ستخضع للتجربة قد تُعرض على السائقين عقب انتهاء التجارب بتكلفة مخفضة، بحيث يصبحون من أوائل الممتلكين للسيارات الكهربائية في مصر، وبذلك نكون قد ساهمنا في تحقيق رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 لخلق نظام بيئي متكامل ومستدام.

ويأتي هذا ضمن تعهد شركة أوبر على مستوى العالم بالعمل على تسهيل رحلات خالية من الانبعاثات الضارة عبر وسائل تنقُّل كهربائية بالكامل في جميع الأسواق التي تعمل بها أوبر بحلول عام 2040.

يذكر أن اللون المتاح حالياً هو اللون الأبيض، وستضيف الشركة المصنعة ألوانًا أخرى في المستقبل القريب.