الضرائب تفتح باب الالتماس على النتيجة النهائية لمسابقة وظائف 2020

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب التقدم بطلبات الالتماس على النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الإعلان رقم 1 لسنة 2020) والخاصة بالتعاقد على وظيفة مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تتيح تقديم طلبات الالتماس على الموقع الإلكتروني السابق إعلان النتيجة النهائية للمسابقة عليه: ( https://jobs.mof.gov.eg/ )، على أن يكون ذلك لمدة أسبوع واحد فقط اعتباراً من غدٍ الأربعاء 23 يونيو.

وأضافت أن فتح باب الالتماس يتعلق فقط بالمتقدمين الذين سبق إعلانهم باجتيازهم لاختبارات التقييم الإلكترونية بنجاح وخاضوا المقابلات الشخصية السابق انعقادها.

وأوضحت المصلحة أن الالتماس يكون لإعادة رصد مجموع درجتي اختبار التقييم الإلكتروني والمقابلة الشخصية، وكذلك إعادة فحص ترتيب المتقدم بالنسبة للمحافظة المتقدم إليها.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في نوفمبر الماضي عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص- مأمور ضرائب حصر) على مستوى محافظات الجمهورية بالإعلان رقم 1 لسنة 2020.

وبحسب بيان اليوم، ذكرت المصلحة أنه في حالة وجود أى ملاحظات فإنه يمكن التقدم بها على البريد الالكتروني التالي: ( jobsq@mof.gov.eg )، الذي سيتم تخصيصه لهذا الغرض اعتباراً من 23 يونيو 2021، على أن تكون الملاحظات مختصرة، وأن يتم توضيح البيانات التالية بالبريد الإلكتروني المرسل: اسم المتقدم رباعياً، والرقم القومي للمتقدم، والمحافظة المتقدم إليها.

وأشارت المصلحة إلى أنه سيتم فحص طلبات الالتماس المقدمة، والرد عليها في موعد غايته أسبوع من تاريخ إغلاق باب التقدم بطلبات الالتماس.