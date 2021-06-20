Masrawy logo white

بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

01:46 م الأحد 20 يونيو 2021
بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم ليسجل 764 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 655 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21

الخبر التالى:

سعر كرتونة البيض يواصل الارتفاع.. وتراجع الدواجن في السوق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:دعم وهمي| تحقيق يكشف: كيف يستولي أصحاب مخابز على أموال الدعم من المواطنين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا