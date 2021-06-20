بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم ليسجل 764 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 655 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.