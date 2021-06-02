حتى 75 عاما.. كيف يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

كتبت- منال المصري:

تتيح مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل التي سيعلن البنك المركزي عنها قريبا، لأصحاب المعاشات والاستفادة منها للحصول على وحدة سكنية بفائدة 3%، بحسب مصادر مرتبطة بالمبادرة تحدثت لمصراوي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.

وقالت المصادر لمصراوي إن الإعلان عن تفاصيل المبادرة سيكون خلال أسبوع.

ووفقا للمصادر، حددت المبادرة الجديدة قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية للأعزب في شريحة متوسطي الدخل عند 1.1 مليون جنيه، أما المتزوج من متوسطي الدخل فيتراوح الحد الأقصى بين أكثر من 1.1 مليون جنيه إلى 1.4 مليون جنيه.

وحددت المصادر شروط وملامح جديدة خاصة باستفادة أصحاب المعاشات( بغض النظر عن سنه) أو المستفيدين من المعاش مثل الأبناء أو الزوجة من شراء وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وهيك

الدفعة المقدمة: سداد دفعة مقدمة من العميل بنسبة لا تقل عن 40% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

العمر: لايتجاوز سن العميل 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

سداد الأقساط: تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

مصروفات إدارية: 1% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل 0.5% من إجمالي الوحدة السكنية على محدودي الدخل يتم تقسيطها على مدار قيمة القرض.

مواصفات الوحدة السكنية: كاملة التشطيب وقابلة للسكن.

الرهن العقاري: يجب تكون قابلة للرهن وشاملة التراخيص وغير مخالفة.

آي سكور: يتم الhستعلام عنه من آي سكور للتأكد من أنه عميل منتظم ولم يحصل علn قروض مدعمة في مبادرات التمويل العقاري سابقا.

حظر بيع الوحدة السكنية: لمدة 7 سنوات من استلام الوحدة السكنية ويرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد.

عمولة: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل في حال السداد المعجل للوحدة السكنية.

غرامة تأخير سداد الأقساط: يتم تطبيق عائد تأخير 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط المستحقة للدفع والتي لم يسددها العميل.

لا يكون حصل على دعم سابق في مبادرات التمويل العقاري السابقة.