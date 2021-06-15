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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:20 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 9934 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.47% إلى مستوى 9933 نقطة.

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