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أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الاثنين

04:58 م الإثنين 14 يونيو 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بسعر منتصف اليوم.

وكانت أسعار الذهب هبطت بمنتصف التعاملات 4 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 800 جنيه مقابل 796 جنيهًا، في منتصف التعاملات.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 686 جنيها، وعيار 24 إلى 914 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6400 جنيه.

وعالميًا قلصت أسعار الذهب خسائرها وصعد سعر الأوقية بنحو 13.7 دولار بنسبة صعود قدرها 0.73%، لتسجل 1863.7 دولار، في الساعة 4:37 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

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