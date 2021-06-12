أسعار الذهب تهبط في مصر.. والجرام يتراجع 4 جنيهات بتعاملات اليوم

كتبت - دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 807 جنهيًا مقابل 811 جنيهات أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيها، وعيار 24 إلى 923 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6456 جنيها.

وأرجع نجيب، انخفاض أسعار الذهب إلى تراجعها عالميا، لتسجل 1875 دولار للأوقية.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.