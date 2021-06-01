الجمارك: إحباط 2813 عملية تهريب خلال شهري مارس وأبريل

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إحباط 2813 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 558 مليونًا و453 ألف جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف غتوري أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

جاء ذلك خلال تقرير استعرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وفقا للبيان.

وطالب وزير المالية رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1564 محضرًا خلال شهري مارس وأبريل تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 130 مليونًا و692 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 152 مليونًا و429 ألف جنيه، و31 محضرًا لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة بلغت مليونًا و197 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضا تحرير 104 محاضر للسجائر بقيمة 71 مليونًا و46 ألف جنيه، و54 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و594 ألف جنيه، بالإضافة إلى 17 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 17 مليونًا و329 ألف جنيه

كما تضمنت هذه المحاضر 98 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 36 مليونًا و602 ألف جنيه، و36 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و136 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أنه تم تحرير 72 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 65 مليونًا و663 ألف جنيه، و63 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و400 ألف جنيه، و7 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و251 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 12 محضر تهريب أجهزة كهربائية بقيمة 95 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 13 مليونًا و174 ألف جنيه.

وتضمنت هذه المحاضر أيضا 24 محضرًا تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و901 ألف جنيه، و5 محاضر لألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9 ملايين و826 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 256 ألفًا و800 دولار أمريكي، و50 ألف يورو، و239 ألفًا و750 ريالًا سعوديًا و9 محاضر لمشغولات ذهبية.