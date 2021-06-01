ما أبرز التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة "إحلال السيارات"؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية إجراء عدة تغييرات جديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك من أجل تقديم المزيد من التيسيرات للمستفيدين من المبادرة، والعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز التعديلات التي أجرتها المبادرة على موقعها الإلكتروني www.gogreenmasr.com لتوفير هذه التسهيلات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء:

- تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي، وذلك من أجل تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض.

- اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل "طراز السيارة"؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان "طراز السيارة" إجباريًا.

- إتاحة إمكانية استعادة رقم "طلب الإحلال" من خلال الموقع الإلكتروني للمواطنين بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.

- تحديث الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.

- إمكانية دخول المشاركين في المبادرة على الموقع الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن التعديلات الجديدة تسهم في تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكتروني اللحظي بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة في تقديم خدمات المبادرة عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن من بين هذه الأطراف المشاركة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات".

وذكر منير أن التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني للمبادرة تأتي أيضا في إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكتروني والاستجابة لطلباتهم.