Masrawy logo white

تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:33 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 818 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 700 جنيه للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.56 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.03%؛ ليسجل سعر الأوقية 1907.4 دولار، في الساعة 12:24 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

ما أبرز التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة "إحلال السيارات"؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا