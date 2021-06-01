تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 818 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 700 جنيه للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.56 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.03%؛ ليسجل سعر الأوقية 1907.4 دولار، في الساعة 12:24 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.