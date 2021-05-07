قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يتخطى 900 جنيه للجرام

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع الجرام 8 جنيهات مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 790 جنيها للجرام مقابل 782 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 902 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6320 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط. والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.