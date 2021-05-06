تراجع البطاطس والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس، والملوخية، والكانتلوب بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي بين 5 قروش و25 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و3.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.