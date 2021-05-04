مصر للألومنيوم ترفع أسعار التوريد 5 الآف جنيه للطن خلال الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالأسواق لشهر مايو الجاري بما يصل إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأرجع حنفي، زيادة الأسعار بالأسواق المحلية إلى زيادة خام الألومنيوم بنحو 170 دولارا للطن بالبورصات العالمية.

وأضاف حنفي، أن سعر طن السلك في السوق المحلي ارتفع إلى 48150 ألف جنيه مقابل 43150 جنيه، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 48750 ألف جنيه مقابل 43750 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى نحو 52800 ألف جنيه مقابل 47800 جنيه، كما صعد سعر طن اللفائف الباردة إلى 55 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.