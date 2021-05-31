كرتونة البيض ترتفع 7 جنيهات بالأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض 7 جنيهات بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتباع بنحو 35 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تباع كرتونة البيض بين 39 و40 جنيهًا اليوم بالأسواق مقابل 33 جنيهًا، أمس.



وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع 3 جنيهات بالمزرعة إلى 25 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

وسجل سعر الكتكوت بين 3 و5 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.