Masrawy logo white

كرتونة البيض ترتفع 7 جنيهات بالأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

12:12 م الإثنين 31 مايو 2021
كرتونة البيض ترتفع 7 جنيهات بالأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

صورة أرشيفية لكرتونة من البيض

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض 7 جنيهات بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتباع بنحو 35 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تباع كرتونة البيض بين 39 و40 جنيهًا اليوم بالأسواق مقابل 33 جنيهًا، أمس.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع 3 جنيهات بالمزرعة إلى 25 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

وسجل سعر الكتكوت بين 3 و5 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

كرتونة البيض البيض عبد العزيز السيد الدواجن البيضاء

الخبر التالى:

المشاط تبحث مع بنك التصدير والاستيراد الكوري تمويل مشروعات تنموية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وصلنا إلى الاستقرار.. رئيس علمية كورونا يكشف مستجدات الوضع الوبائي لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا