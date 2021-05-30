رئيس شعبة الزيوت يكشف أسباب ارتفاع سعر الزيت محليا وعالميا

كتبت-دينا خالد:

قال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار زيوت الطعام في السوق المحلي شهدت زيادة كبيرة منذ بداية العام بسبب ارتفاع أسعار الخام عالمياً.

وأضاف الشافعي لمصراوي، أن سعر الزيت وصل ضعف سعره في نفس الوقت من العام الماضي.

وأشار إلى أن طن الزيت ارتفع عالميا خلال الشهرين الماضيين إلى 900 دولار مقابل 700 دولار.

وأرجع الشافعي، ارتفاع الأسعار إلى سوء الأحوال المناخية في بعض الدول والتي من بينها قلة الأمطار التي أدت إلى حالة جفاف قللت من حجم المحصول.

وقال إن قلة المعروض من المحاصيل الزيتية رفع أسعارها مما جعل حكومات الدول المصدرة وضع شروط للمصدرين، بتوفير الكميات المحلية بأسعار مناسبة للسماح بالتصدير مما رفع الأسعار لتعويض فارق السعر.

وتوقع الشافعي، أنه لن تحدث زيادات كبيرة في الأسعار الفترة المقبلة وأي زيادة ستكون طفيفة.

ورفعت وزارة التموين اليوم أسعار الزيت التمويني لتكون عبوة الزيت 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وعبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم.

وكان سعر عبوة الزيت اللتر بالتموين يسجل 17 جنيها للتر قبل الزيادة.

وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.