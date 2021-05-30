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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:34 م الأحد 30 مايو 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم عند 817 جنيها، وهو نفس أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 700 جنيه للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6536 جنيها.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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