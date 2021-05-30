أسعار السمك البلطي والجمبري تتراجع في سوق الجملة بالعبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا بسوق العبور، اليوم.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم 15 جنيها ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم السبت بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه أمس.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و110 جنيهات.