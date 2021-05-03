تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في شم النسيم

10:04 ص الإثنين 03 مايو 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في شم النسيم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.75 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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