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استقرت في أسبوع.. تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة

11:22 ص الجمعة 28 مايو 2021
استقرت في أسبوع.. تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا في مستوياتها خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق الجملة بالعبور مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا بسوق العبور، اليوم الجمعة.

وبقى سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم الجمعة عند نفس مستواه في يوم الجمعة الماضي بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه في يوم الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية سوق الجملة

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