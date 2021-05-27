البورصة تتراجع للجلسة الرابعة.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.2%

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.23% إلى مستوى 10242 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية وأجنبية.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.69%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة بلغت 439.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 315.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 755.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة بلغت 1.5% إلى مستوى 10469 نقطة.