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أسعار الذهب تهبط في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

01:20 م الخميس 27 مايو 2021
أسعار الذهب تهبط في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 814 جنيهًا مقابل 816 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 698 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 930 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6512 جنيها.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب 0.82 سنتا في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.04%؛ ليسجل سعر الأوقية 1895.8 دولار، في الساعة 12:17 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب اليوم جرام الذهب

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