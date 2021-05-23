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"تنظيم الاتصالات" يخاطب شركات المحمول لتحفيز العاملين بها على تلقي لقاح كورونا

04:17 م الأحد 23 مايو 2021
"تنظيم الاتصالات" يخاطب شركات المحمول لتحفيز العاملين بها على تلقي لقاح كورونا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب-علاء حجاج:

خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بصفة عامة وعلى الأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة المتعاملين مباشرة مع المستخدمين.

ووجه الجهاز شركات المحمول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وذلك خلال تقديم كافة الخدمات للمستخدمين بأفرعها ومراكز الخدمة التابعة لها، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأحد.

وقال البيان إن هذا يأتي في إطار حرص الجهاز على دعم خطة الدولة للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة مستخدمي خدمات الاتصالات المتعاملين مع فروع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لقاح كورونا فيروس كورونا

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