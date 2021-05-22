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صعود جديد لأسعار الذهب.. والجرام يرتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

01:20 م السبت 22 مايو 2021
صعود جديد لأسعار الذهب.. والجرام يرتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 4 جنيهات، خلال تعاملات، اليوم السبت، مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 807 جنيهات للجرام مقابل 803 جنيهات أمس الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 922 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، وأنهت جلسة نهاية الأسبوع إلى ارتفاع نسبته 0.22%.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب إلى 1881.2 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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