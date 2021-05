الصندوق السيادي النرويجي يستبعد شركتين بسبب أنشطة استيطانية في فلسطين

كتبت – شيماء حفظي:

قرر المجلس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، استبعاد شركتين تعملان في فلسطين، من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، على خلفية مشاركتهما في الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بفلسطين.

وقال الصندوق، في بيان على موقعه الرسمي، إن المجلس التنفيذي قرر استبعاد شركتي Shapir Engineering and Industry Ltd و Mivne Real Estate KD Ltd نظرًا لوجود مخاطر غير مقبولة تتمثل في مساهمة الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات.

وأرجع الصندوق القرار، إلى توصيات مجلس الأخلاقيات باستبعاد الشركات على أساس أنشطة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويتألف صندوق التقاعد الحكومي في النرويج من صندوقين منفصلين للثروة السيادية مملوكين لحكومة النرويج. تأسس صندوق التقاعد الحكومي العالمي، المعروف أيضًا باسم صندوق النفط، في عام 1990 لاستثمار فائض عائدات قطاع البترول النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم.

وقال الصندوق في بيانه المنشور بتاريخ 19 مايو 2021، إنه قرر أيضا استبعاد شركة Honeys Holdings Co Ltd بسبب انتهاكات لحقوق العمال في مصنعين تمتلكهما الشركة في ميانمار.