أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 798 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 1.3 دولار في الأوقية بنسبة هبوط طفيفة بلغت 0.07%؛ ليسجل سعر الأوقية 1868.2 دولار، في الساعة 12:44 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.