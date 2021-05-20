أسعار الدواجن تصعد اليوم الخميس.. وتوقعات بزيادة جديدة مع ارتفاع الأعلاف



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء 3 جنيهات بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وبحسب السيد، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 27 جنيهًا مقابل 24 جنيهًا بالمزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

كما زاد سعر كرتونة البيض 3.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بنحو 27.5 جنيه مقابل 24 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت بين 3 و4 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وقال السيد، إن حركة الطلب على الشراء تتسم بالهدوء في المحلات، مشيرا إلى أن السعر الذي يباع به الدواجن للمستهلك ليس السعر العادل للمربي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة التربية.

وارتفعت أسعار الأعلاف في مصر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% في أقل من شهر، متأثرة بالارتفاعات الكبيرة لأسعار الذرة عالميًا، بحسب تجار ومنتجين تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، إن سعر طن العلف يتراوح الآن بين 7800 جنيه و8750 جنيهًا باختلاف نوعه.

وأوضح السيد، أن السعر العادل الذي لابد أن يباع به كيلو الدواجن بالمزارع نحو 29 جنيهًا.

وقال السيد، إن أسعار الدواجن حاليا مرهونة بأسعار الأعلاف، متابعا أنه في حالة زيادة أسعار الأعلاف عن المستوى الأخير لها يضطر المربي إلى ارتفاع السعر لأنه لن يستطيع تحمل تحمل أعباء أكثر من ذلك.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.