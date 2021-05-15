الاتصالات تشارك في صياغة وثيقة توصيات منظمة OECD حول استخدام الذكاء الاصطناعي

كتب-علاء حجاج:

شاركت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ومنها بناء القدرات والحوكمة والمسئولية والإنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ الهامة.

يأتي هذا في إطار العمل على دعم الجهود الوطنية للتنمية باستخدامات الذكاء الاصطناعي؛ وتعزيز مكانة مصر الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والدفع بسبل التعاون الإقليمي والدولي ودعم عدد من المبادرات الدولية في هذا المجال لاسيما في القضايا المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وآثره على وظائف المستقبل.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات البازغة ولا سيما الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري، والمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المشاركة في المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية لمناقشة دور هذه التكنولوجيا في القطاعات الحيوية بالإضافة الى العمل على توحيد المواقف الإقليمية تجاه قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية وذلك في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، أن مصر أيدت الوثيقة بعد قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالإعلان عن إصدارها والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وتحقيق التحول الرقمي؛ لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم رسميا للدول المقرة بوثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الذكاء الاصطناعي المسئول.

وساهمت مصر بترجمة لنسخة من التوصية إلى اللغة العربية لإضفاء البعد الإقليمي لها ولتعزيز المشاركة المصرية في هذا المحفل الدول، بحسب البيان.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لمشاركة تجربتها والمبادرات التي أطلقتها في مجال الذكاء.

هذا وجارى التعاون مع المنظمة ضمن مجموعة الخبراء الذين تم اختيارهم لدراسة كيفية تطبيق التوصية على أرض الواقع بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تنتهجها الدول، حيث يأتي التطبيق من خلال عدد من المبادرات ذات الطابع التنموي.

وانضمت مصر بصفة مراقب للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي والمعنية بالبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتفق مع التوصية المشار إليها والمعنية بالاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا البازغة.

وقال إن مصر تقود حاليا مجموعة العمل الأفريقية للذكاء الاصطناعي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ونظمت مصر مشاورات إقليمية على المستوى العربي حول هذه الوثيقة بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وتشارك مصر حاليا في المفاوضات الحكومية الخاصة بالوثيقة تمهيدًا لاعتمادها في نوفمبر2021 في المؤتمر العام لليونسكو.

وتشارك مصر بقوة في فعاليات المنظمات الدولية المتعلقة بمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي ومنها اليونسكو، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدولية، والقمة العالمية حول مجتمع المعلومات wsis ، ومنتدى حوكمة الإنترنت، ومنتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار STI، ومنتدى باريس للسلام والذي تم خلاله اختيار مشروع الذكاء الاصطناعي بعنوان "الاستغلال الأمثل للمياه للزراعة" من بين أفضل 100 مشروع.