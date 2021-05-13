1.9 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم في أبريل

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو مليار و891 مليونًا و236 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6319 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال أبريل الماضي.

وذكر أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 310 ملايين و31 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و571 مليونًا و209 آلاف جنيه.



وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول ٤570 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و308 ملايين و532 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 9 ملايين و996 ألف جنيه.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض الدكتور محمد معيط وزير المالية جهود مصلحة الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، وفقا للبيان.