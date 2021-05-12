وزيرة التجارة تلتقي وفد شركة "بي اس اتش" العالمية

القاهرة- مصراوي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي شركة "بي اس اتش"، إحدى شركات مجموعة روبورت بوش العالمية، برئاسة لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش للأجهزة المنزلية في مصر.

تناول اللقاء استراتيجية الشركة التوسعية بالسوق المصري ومشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج الاجهزة المنزلية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، والذي يستهدف تلبية احتياجات السوق المصري من الأجهزة المنزلية والتصدير لعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكدت جامع حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.

وقالت الوزيرة إن خطط الشركة التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، مشيرةً إلى أن مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم في توطين التكنولوجيات الصناعية الألمانية في مجال الأجهزة المنزلية في السوق المصري.

ومن جانبه أكد لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة "بي اس اتش للأجهزة المنزلية – مصر" حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع الحكومة المصرية خلال عام 2019 ويجرى حالياً الانتهاء من كافة إجراءات المشروع تمهيداً لبدء عملية الإنشاءات.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تقام على مساحة 80 ألف متر مربع وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأجهزة المنزلية.