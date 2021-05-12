تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة قبل أيام العيد

10:32 ص الأربعاء 12 مايو 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة قبل أيام العيد

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت_دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء عند أسعار أمس الثلاثاء بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضر:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 و3.7 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البصل الفاصوليا البطيخ

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