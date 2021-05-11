استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تنخفض لأول مرة في 10 أشهر خلال مارس (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأول مرة في 10 أشهر خلال مارس الماضي.

وبحسب بيانات نشرة شهر أبريل للبنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 19.909 مليار دولار (313.7 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.082 مليار دولار (نحو 316.4 مليار جنيه) في نهاية فبراير الماضي، بانخفاض نحو 173 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعا خلال 9 أشهر متتالية (خلال الفترة من يونيو 2020 وحتى فبراير 2021) بمجموع 13.1 مليار دولار وذلك مقارنة بما كانت عليه في مايو عند نحو 7 مليارات دولار.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت خلال أول 3 أشهر من جائحة كورونا (مارس وأبريل ومايو 2020) بحوالي 12.8 مليار دولار، وذلك بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والمحلي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال فترة 11 شهرا من مايو 2020 وحتى مارس 2021، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وحسابات مصراوي لهذه الاستثمارات بالدولار اعتمادا على متوسط سعر بيع العملة الأمريكية في البنوك بنهاية كل شهر.