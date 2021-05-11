ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل والبطاطس، والطماطم، والفاصوليا، والباذنجان البلدي بين 20 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضر:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.