البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 10716 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.5%، إلى مستوى 10686 نقطة.
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