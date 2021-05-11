البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 10716 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.5%، إلى مستوى 10686 نقطة.