ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:04 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا،

كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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