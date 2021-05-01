20 جنيهًا تراجعًا في كيلو الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليترواح بين 60 و75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق للعبور، انخفض سعر الجمبري بنحو 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و24 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.