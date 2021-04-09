وزير البترول: تكلفة الغاز الطبيعي تصل إلى 50% من تكلفة لتر البنزين



كتب – مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في احتفالية إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة و اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس احمد محمود.

وأكد المهندس طارق الملا في كلمته، إن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الاونة الاخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة و من ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى 50% من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأضاف الملا أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها اعطتها زخما كبيرا وساهم في الإسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة و الداخلية و التنمية المحلية.

واستعرض الملا البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في إطار المبادرة مشيرا الي العمل بخطى سريعة على توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كافة المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية و تغطية المحاور و الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة.

وأوضح أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو 250 محطة عند إطلاق المبادرة لافتا إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية.

وقال إنه سيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها، كما يجري إدخال خدمات الغاز الطبيعي في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن.

وأكد أنه خلال 3 سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل ٢٠٠ الف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له اكبر الاثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه.

وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وانشاء المحطات.

وأكد الملا أن هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد أن نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم إنهائها في فترة مابعد ثورة ٣٠ يونيه بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الازمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.