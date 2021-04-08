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تراجع أسعار الخضروات بسوق العبور في تعاملات الخميس

11:00 ص الخميس 08 أبريل 2021
تراجع أسعار الخضروات بسوق العبور في تعاملات الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراجع سعر الطماطم 10 قروش لكيلو الجملة، فيما تراجع سعر كيلو البطاطس 25 قرشا، والكوسة 50 قرشا للكيلو.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات سوق العبور الطماطم البطاطس البصل الملوخية

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